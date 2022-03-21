Владивосток, 21 марта 2022, 03:27 — REGNUM Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев практически всю рабочую неделю проведёт в Приморье.
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Приезд Трутнева анонсировал телеграм-канал полпредства.
Рабочая поездка вице-премьера запланирована с 21 по 24 марта.
Юрий Трутнев проведёт ряд совещаний, в том числе власти обсудят ситуацию, складывающуюся на потребительском рынке края. Особое внимание уделят содействию бизнесу: поддержке системообразующих предприятий края, вопросам деятельности рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, логистике экспортных грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток смогут воспользоваться новой антисанкционной льготой — Юрий Трутнев поручил разработать механизм субсидирования ставки кредитования для инвесторов.