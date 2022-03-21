Киев, , 03:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возможность проведения переговоров с Россией в Израиле. Он высказал благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннет за усилия в посредничестве для организации переговоров.

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По словам Зеленского, столица Израиля является «правильным местом для того, чтобы найти мир». Об этом глава Украины заявил в своем видеообращении, с которым он выступил в ночь на 21 марта. Оно было сделано после выступления Владимира Зеленского перед парламентом Израиля и израильтянами, состоявшегося по видеосвязи 20 марта.

О том, что Израиль может стать местом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным украинский лидер заявлял и ранее. Этот вопрос обсуждался 12 марта в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. При этом Зеленский отверг возможность встречи с Путиным на Украине, в России или Белоруссии.

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