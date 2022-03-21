Брюссель, , 03:08 — REGNUM Количество погибших при наезде автомобиля на участников карнавального шествия в Стрепи-Бракеньи в Бельгии увеличилось до шести. Об этом 20 марта сообщил телеканал RTBF.

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По информации источника, в настоящее время 10 человек также госпитализированы в тяжелом состоянии и еще 27 получили в результате происшествия более легкие повреждения.

Также указывается, что правоохранители задержали двоих подозреваемых 1988 и 1990 годов рождения, которые находились в автомобиле.

Отметим, ранее стало известно о четверых погибших в результате наезда автомобиля на шествие в Бельгии