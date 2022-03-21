Москва, 21 марта, 2022, 03:09 — ИА Регнум. По итогам открытого IT-конкурса многомиллионный контракт с Минпромторгом России предложено подписать единственному участнику и по максимальной цене — 13,5 млн рублей. В задачи исполнителя входит подготовка первичных бюджетных данных для наполнения автоматизированной информационной системы мониторинга бюджетного процесса «Бюджетный помощник», передаёт ИА REGNUM.

Бюджет

«По окончании срока подачи заявок до 14.03.2022 года 09:00:00 [GMT +3 Москва] была подана единственная заявка на участие в электронном конкурсе 017310000952200000», — отмечалось в протоколе.

Единственным участником стало ООО «Дата Форс» из Казани, которое учреждено в марте 2011 года. Его владельцы — Адель Алиакберов (40,9%), директор Сергей Климов — 30%, Фарида Каримова — 25% и Анис Минхаиров — 4,09%. По открытым данным, компания ранее уже была подрядчиком по госконтрактам с тем же министерством.

Напомним, реализация контракта запланирована в три этапа, последний из которых пройдёт с 10 августа по 9 декабря 2022 года.

Система, с которой предстоит работать исполнителю, «предназначена для сбора, агрегирования, анализа и визуализации разнородных бюджетных данных с целью мониторинга бюджетного процесса и получения объективной и актуальной информации для своевременного и эффективного принятия управленческих решений и ведения управленческого учёта» ведомства.