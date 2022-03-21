«Бюджетный помощник» для Минпромторга России — подведены итоги тендера
Москва, 21 марта, 2022, 03:09 — ИА Регнум. По итогам открытого IT-конкурса многомиллионный контракт с Минпромторгом России предложено подписать единственному участнику и по максимальной цене — 13,5 млн рублей. В задачи исполнителя входит подготовка первичных бюджетных данных для наполнения автоматизированной информационной системы мониторинга бюджетного процесса «Бюджетный помощник», передаёт ИА REGNUM.
«По окончании срока подачи заявок
Единственным участником стало ООО «Дата Форс» из Казани, которое учреждено в марте 2011 года. Его владельцы — Адель Алиакберов (40,9%), директор Сергей Климов — 30%, Фарида Каримова — 25% и Анис Минхаиров — 4,09%. По открытым данным, компания ранее уже была подрядчиком по госконтрактам с тем же министерством.
Напомним, реализация контракта запланирована в три этапа, последний из которых пройдёт с 10 августа по 9 декабря 2022 года.
Система, с которой предстоит работать исполнителю, «предназначена для сбора, агрегирования, анализа и визуализации разнородных бюджетных данных с целью мониторинга бюджетного процесса и получения объективной и актуальной информации для своевременного и эффективного принятия управленческих решений и ведения управленческого учёта» ведомства.