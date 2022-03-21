Владивосток, , 10:05 — REGNUM В Приморье подвели итоги приёма заявок от школ на открытие инженерных классов. Всего было подано заявок от 18 школ — специализированное оборудование получат пять победителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом институте развития образования.

Инженерно-конструкторская школа Lifttothefuture.ru

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На победу в конкурсе в рамках национального проекта «Образование» на создание инженерных классов претендуют школы №2 и №4 Большого Камня, школа №61 и №82 Владивостока, школы №11, №19 и №25 Находки, школа №7 Арсеньева, гимназия Спасска Дальнего, школа №1 Дальнегорска и №2 Дальнереченска, школа №16 Артема, школа №6 поселка Новый в Надеждинском районе, школа №2 в Липовцах Октябрьского округа, школа села Владимиро-Александровское Партизанского района, школа №1 Черниговки, школа №2 Чугуевки, школа №8 села Спасское.

«Все школы имеют профессиональный кадровый состав для работы с новым специализированным оборудованием», — пояснили в институте развития образования края.

«Инженерные профильные классы позволяют детям углубленно изучить физику, математику, информатику, технологию, тем самым повышается качество образования и у школьников проявляется интерес к инженерным специальностям. Это перспективное направление в образовании, которое в рамках нацпроекта активно развивается и помогает молодежи сделать правильный выбор в жизни», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии реализуется поручение главы республики Сергея Меняйло о создании кадетских и профильных классов в образовательных учреждениях. В 2021 году были открыты 16 кадетских классов, в которых обучаются 386 школьников.