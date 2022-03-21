Южно-Сахалинск, , 02:50 — REGNUM В ходе миротворческой спецоперации в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина Сергей Юрьевич Толмачев. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Соболезнование

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Толмачев служил по контракту в воинской части 30 926 во Владивостоке.

«Сергей проявил мужество и отвагу, сражаясь с националистами в районе села Обуховичи Киевской области, но не смог выйти живым из этого боя. Приношу искренние соболезнования родным и близким Сергея Толмачева. Вместе с вами скорбит вся Сахалинская область», — написал Лимаренко.

Губернатор пообещал, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия гарантирует всем сложившим оружие в Мариуполе боевикам безопасный выход из города и сохранение жизни, заявил 20 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.