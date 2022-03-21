Грозный, , 02:49 — REGNUM Все, кто сложит оружие и перестанет оказывать сопротивление российским военнослужащим на Украине, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции России, могут рассчитывать на амнистию. С таким обещанием выступил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что после контртеррористической операции на территории Чечни, были амнистированы тысячи «вышедших из леса», после чего они вернулись к мирной созидательной жизни.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вышли на тропу сопротивления, то выходите на наших бойцов, сложите оружие и вас амнистируют. Мы в Чеченской Республике уже прошли институт амнистии. Он эффективен и принес большие результаты. Семь тысяч молодых людей в начале двухтысячных вышли из леса и сегодня трудятся на благо народа и Отчизны. Поэтому спасайте свои жизни ради родителей, детей, жен, близких. Вы будете прощены», — написал Кадыров.

По словам чеченского лидера, лучше сложить оружие добровольно и получить право на прощение, в противном случае может быть уже поздно, так как отвечать за участие в преступлениях все равно придется.

«Отвечать выжившим придется, даже если руки не будут в крови, наказание последует в том числе за высказанные в свое время оскорбительные слова и тиражированные фейки. Так что включите мозги и хорошенько подумайте», — призвал он «обманутую красивыми лозунгами молодежь».