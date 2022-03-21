Хьюстон, США, , 02:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу гостей со счетом 98:122.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Гриззлиз» Десмонд Бейн, который набрал во встрече 24 очка.

У «Рокетс» наиболее результативным оказался немецкий защитник Деннис Шрёдер, сумевший набрать 17 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 24 марта дома встретится с клубом «Бруклин Нетс», а «Хьюстон» 22 февраля также у себя сыграет с командой «Вашингтон Уизардс».