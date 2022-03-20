Сеул, 21 марта, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Режиссёр Хван Дон Хёк подтвердил, что в продолжении сериала «Игра в кальмара» будет ещё больше игр, чем зрители видели в первом сезоне. Об это 20 марта сообщает портал Screen Rant.

Цитата из видео на YouTube Кадр из сериала «Игра в кальмара»

«Будет больше отличных игр, это все, что я могу сказать», — заявил Хван Дон Хёк, отметив, что проект второго сезона «Игры в кальмара» всё ещё находится на ранней стадии реализации. Режиссёр добавил, что пока собирает идеи для продолжения шоу при помощи «мозгового штурма». «Я ещё даже не начал писать сценарий», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Хван Дон Хёк подтвердил, что актёр Ли Джон Джэ вернётся к роли Сон Ки Хуна во втором сезоне «Игры в кальмара». Он отметил, что пока не может раскрыть подробности, поскольку они должны держаться в строжайшем секрете.