Москва, , 02:21 — REGNUM Минобороны России запустило исторический проект, рассказывающий о фактах зверств и преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В нем опубликованы документы из архивов времен войны и послевоенного времени.

«Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива военного ведомства запустило новый историко-познавательный проект «Архивы помнят все… Преступления украинских националистов забвению не подлежат», посвященный самому страшному времени в истории Украины — геноциду украинского населения от рук националистов-бандеровцев в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Архивные документы содержат политдонесения областных военных комиссариатов (ОВК), в которых описаны факты зверств бандеровцев в отношении мирных жителей ряда областей Украины, в том числе Тернопольской, Черновицкой, Станиславской и Ровенской, об издевательствах, грабежах, поджогах домов, школ, учреждений фашистскими оккупантами и украинскими националистами из карательных отрядов в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных областях.

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Свидетельства массовых убийств стариков, женщин, детей являются одними из самых страшных документов в этих архивах. Расследования преступлений немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Советской Украины и их приспешников начали проводить сразу же после освобождения Красной Армией территории Украины. Исторический мультимедийный проект Миноброны направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.