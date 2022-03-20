Индианаполис, США, 21 марта, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» разгромил команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 129:98.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Джош Харт, который набрал во встрече 26 очков.

В составе «Индианы» наиболее результативным оказался форвард Ошэй Бриссетт, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Индиана» 24 марта дома встретится с клубом «Сакраменто Кингз», а «Портленд» 22 февраля на выезде сыграет с командой «Детройт Пистонс».