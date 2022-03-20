Киев, 21 марта, 2022, 02:10 — ИА Регнум. В результате сильного пожара в одном из торговых центров в Киеве погиб один человек. Об этом 21 марта сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Pixabay.com Пожар

Как уточнил мэр Киева, в данный момент сотрудники спасательных служб ликвидируют сильный пожар, бушующий на территории одного из торговых центров в Подольском районе города.

«В настоящее время один погибший. Все службы — спасательные, медики, полиция — работают на месте. Информация уточняется», — написал он в своем сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта в службе внутренних дел македонского города Тетово сообщили об аресте мужчины, который поджог игорное заведение с помощью коктейля Молотова.