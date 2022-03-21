Филадельфия, США, , 02:02 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Кевин Хейз (25-я минута и 35-я, в большинстве). Автором единственной забитой шайбы «Айлендерс» стал Кейси Сизикас (13-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 35 из 37 бросков по своим воротам. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 23 марта на выезде встретится с клубом «Детройт Ред Уингз», а «Айлендерс» в этот же день дома примут команду «Оттава Сенаторз».