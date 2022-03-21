Москва, , 01:58 — REGNUM Исковое заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией рассмотрит Тверской суд города Москвы. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба суда.

Meta Цитата из видео на YouTube

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Заседание суда, на котором будет рассмотрен иск первого заместителя генерального прокурора РФ к американской компании Meta Platforms Inc., назначено на 11:00 мск 21 марта.

Генеральная прокуратура выдвинула требование о запрете на территории России деятельности компании, которой принадлежат социальные сети Instagram и Facebook и мессенджер WhatsApp. Основанием для обращения в суд стало временное разрешение руководства компании для жителей ряда стран на размещение контента с призывами к насилию против российских граждан, в том числе и против президента России Владимира Путина.Следственный комитет России в связи с действиями сотрудников компании Meta возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении российских граждан. В связи с появлением неприемлемого контента в социальных сетях Meta и отсутствием всякой реакции со стороны руководства компании, Роскомнадзор ограничил работу Instagram и Facebook в России. Работу мессенджера WhatsApp было решено не ограничивать.

Точные последствия для социальных сетей и мессенджера станут известны после судебного заседания в случае принятия решения судом. При этом, если компания Meta Platforms будет признана экстремистской, рядовым пользователей Facebook, Instagram и прочих платформ наказание не грозит, если они не будут размещать на страницах контент экстремистской направленности.

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