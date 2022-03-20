Хабаровск, 21 марта, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края готовятся к летней оздоровительной кампании, вопросы подготовки загородных центров и лагерей, а также реализация программы детского кешбэка — на особом контроле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

M.government.ru Летний отдых

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Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании в 2022 году увеличен на 44% и составит 736 млн рублей. Планируется, что в летний период будут работать 403 объекта с загрузкой 75%. В их число войдут 15 загородных центров, которые примут около 11 тыс. детей, 364 лагеря с дневным пребыванием с охватом 15 500 человек за смену, а также 25 лагерей труда и отдыха.

«Как и в прошлом году, родители смогут компенсировать часть затрат на приобретение путевки в загородный лагерь благодаря федеральной программе детского туристического кешбэка. Более того, сейчас разрабатывается нормативно-правовой акт, который позволит дополнительно воспользоваться и краевой компенсацией. Эти меры поддержки повысят рентабельность работы оздоровительных организаций, дадут им возможность еще лучше подготовиться к летнему сезону», — сказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Также за счет средств регионального бюджета смогут отдохнуть дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области разрешили работу летних детских оздоровительных лагерей в прежнем режиме, а стоимость путевок для детей медицинских работников пообещали компенсировать.