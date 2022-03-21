Варшава, , 01:51 — REGNUM Власти Польши рассмотрят вопрос о конфискации имущества России и финансовых активов, имеющихся на территории республики. Этот вопрос будет обсужден 21 марта на встрече руководства Польши с оппозицией, сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам премьер-министра, в Польше имеется не так много российской собственности, к тому же существуют конституционные запреты в отношении права собственности, тем не менее принять такие меры власти намерены, проведя свои решения через нижнюю палату парламента.

«Немного такой собственности у нас есть. С одной стороны, существуют конституционные ограничения на действия, связанные с правом собственности, а с другой — все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, то мы не можем сделать то же самое в нашей стране», — цитирует Моравецкого Wprost.

При этом премьер-министр отметил, что российских яхт в Польше нет, но есть немного недвижимости и финансовых активов, акции компаний. Действия польского правительства рассматриваются в рамках санкций Запада в ответ на специальную военную операцию России на Украине.