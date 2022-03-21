Донецк, , 01:38 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Донецк из установок реактивного залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 21 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что обстрел Донецка со стороны ВСУ произошел в 00:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее использование видеорегистраторов запретили украинским водителям власти этой страны.