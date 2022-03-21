Москва, , 01:32 — REGNUM Народная артистка России, актриса театра «Современник» Чулпан Хаматова выехала с семьей из России. Она обосновалась в Латвии, где у артистки имеется недвижимость. По словам Хаматовой, несмотря на свой отъезд, она продолжит заниматься благотворительностью. Напомним, Чулпан Хаматова является соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь».

Чулпан Хаматова ISNik

В интервью журналистке Катерине Гордеевой Хаматова сообщила, что возвращаться на родину она пока не собирается. Более того, ей «дали понять, что возвращаться нежелательно».

Напомним, ранее Чулпан Хаматова стала одной из почти 80 руководителей НКО и благотворительных фондов, подписавших обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом остановить специальную военную операцию на Украине.