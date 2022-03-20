Киев, 21 марта, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Использование видеорегистраторов запретили украинским водителям власти этой страны. Об этом 21 марта сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

YouTube Кадры видеорегистратора

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«Запрет касается фото‑ и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», — уточнил он в своем сообщении.

Также Геращенко добавил, что такой запрет распространяется на все украинские регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правых в парламенте Израиля Юваль Штайниц (партия «Ликуд») счел искажением истории слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к законодателям и израильтянам, с которым он выступил 20 марта.