Иерусалим, 21 марта, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Речь президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами кнессета (парламента) Израиля вызвала ряд возмущённых откликов у членов правительства. Об этом 20 марта сообщили СМИ Израиля.

Кнессет. Израиль

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В частности, издание «Маарив» отмечает, что часть депутатов «не ожидали таких резких слов» от президента Украины, но, тем не менее, отметили, что украинский лидер попал в тяжёлое положение, «его людей убивают, судить его нельзя».

Часть «высокопоставленных министров», как называют депутатов парламента израильские СМИ, не были столь сдержаны в адрес президента Украины. Многие депутаты кнессета довели до сведения всех центральных изданий Израиля своё негодование «неблагодарностью» Зеленского, их возмутило сравнение ситуации на Украине с Холокостом.

«Все мы помним, какую роль в Холокосте сыграли украинцы», — пояснил один из министров на условиях анонимности.

Глава блока «Ционут Датит» («Религиозный сионизм») Бецалель Смотрич, один из самых популярных в Израиле политиков правого лагеря, считающий критику президента Украины в адрес Израиля легитимной, также выразил своё возмущение речью украинского лидера в кнессете. Негативную реакцию Смотрича вызвала попытка Зеленского «забыть» о роли украинцев в уничтожении евреев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что израильский министр связи Йоаз Гендель назвал возмутительным сравнение президентом Украины Зеленским во время его речи с призывом о помощи Киеву перед депутатами кнессета Израиля ситуации, сложившейся в настоящее время на Украине, с Холокостом.