Болонья, Италия, 21 марта, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» переиграл с минимальным счетом команду «Болонья» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Carla Arenas Футбол

Игра проходила на поле стадиона «Ренато Далль'Ара» в Болонье и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного забитого во встрече мяча стал марокканский полузащитник «Аталанты» Мустафа Эльхаджи Сиссе, отличившийся на 82-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча в активе «Аталанты» стало 51 очко, что позволяет ей занимать шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Болоньи» 33 очка и тринадцатая строчка.