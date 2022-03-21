Иерусалим, , 01:12 — REGNUM Представитель правых в парламенте Израиля Юваль Штайниц (партия"Ликуд») счел искажением истории слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к законодателям и израильтянам, с которым он выступил 20 марта. По мнению депутата, как бы не была тяжела ситуация на Украине в настоящее время, но сравнивать её с геноцидом еврейского народа в годы второй мировой войны недопустимо.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

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«Сравнение обычной войны, какой бы тяжелой она ни была, и уничтожение миллионов евреев в газовых камерах в рамках окончательного решения еврейского вопроса — это искажение истории. Такое же искажение, как утверждение, что украинцы помогали евреям во время Холокоста», — цитируют СМИ депутата от партии «Ликуд».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к депутатам парламента Израиля к жителям страны. Его речь транслировали ряд теле‑ и радиоканалов, СМИ. В своей речи Зеленский просил помощи от Израиля, сопоставив украинскую трагедию с Холокостом.