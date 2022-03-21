Вена, , 01:10 — REGNUM Примерно половина сотрудников украинской Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), которую контролируют российские военные, смогла смениться. Об этом 20 марта сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Чернобыльская АЭС Тимур Железный

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«Около половины сотрудников Чернобыльской АЭС смогли сегодня завершить дежурство и вернуться по домам, сообщил МАГАТЭ ядерный регулирующий орган Украины», — говорится в его заявлении.

Также уточняется, что указанные работники ЧАЭС бессменно проработали на станции в течение почти четырех недель.

Отметим, ранее в МАГАТЭ сообщили, персонал украинской ЧАЭС из-за усталости с 24 февраля, когда она была взята под контроль российскими военными, не может вести техническое обслуживание станции.