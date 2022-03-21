Иерусалим, 21 марта 2022, 00:58 — REGNUM Сравнение Владимиром Зеленским во время его речи с призывом о помощи Киеву перед депутатами Кнессета (парламента — ред.) Израиля ситуации, сложившейся в настоящее время на Украине, с Холокостом является возмутительным. Об этом 21 марта написал израильский министр связи Йоаз Гендель на своей странице в соцсети Twitter.
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По словам Генделя, он ценит украинский народ и Зеленского, однако «нельзя переписывать страшную историю Холокоста, геноцида, который осуществлялся и на земле Украины».
«Война — это ужасно, но сравнение с ужасом Холокоста и «окончательным решением» возмущает», — указал в своем сообщении израильский министр.
Как сообщало, ранее депутат Кнессета Израиля от партии «Ционут Дати» (религиозных сионистов) Симхи Ротман отреагировал на выступление Зеленского перед членами израильского парламента.