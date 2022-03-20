Веллингтон, 21 марта, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Возле северного побережья Новой Зеландии затонуло судно, в результате чего пять человек числятся как пропавшие без вести и еще пятерых удалось спасти. Об этом 20 марта сообщила газета New Zealand Herald.

Цитата к/ф «Баллада о Беринге и его друзьях». реж.Юрий Швыревю 1970. СССР Кораблекрушение

По информации источника, сигнал бедствия был подан судном, на котором находился экипаж в составе 10 человек, примерно в 20:00 (10:00 мск).

Также указывается, что пятеро спасенных находятся в стабильном состоянии и добавляется, что спасательная операция, ход которой осложняется погодными условиями и плохой видимостью, в настоящее время продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что количество погибших при крушении лодки с нелегальными мигрантами около берегов Туниса увеличилось до 20 человек.