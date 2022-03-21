Москва, , 00:41 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал получение организовать проверку по поводу инцидента со срывом российского флага в Эстонии. Об акте вандализма, совершенного 19 марта, сообщила российская дипмиссия.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

«В действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ («Надругательство над государственным флагом Российской Федерации»). В связи с этим председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — говорится в сообщении СКР.

Российский триколор был сорван неизвестными с канцелярии дипмиссии в городе Тарту 19 марта. В сообщении дипмиссии в Twitter была выражена уверенность, что «виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращен на свое место».

В Эстонии по поводу инцидента также сообщили, что по факту срыва российского флага со здания дипмиссии в Тарту будет проведена проверка.