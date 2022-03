Нью-Йорк, США, , 00:37 — REGNUM В сети появились первые рецензии критиков на второй сезон сериала Netflix «Бриджертоны». Об этом 20 марта сообщил портал We Got This Covered.

Лондонские аристократы эпохи Регентства Цитата из сериала «Бриджертоны». 2020

Многие эксперты, которым посчастливилось увидеть сериал раньше времени, написали на страницах в соцсетях, что им было интересно наблюдать за новыми персонажами. Некоторые отметили, что продолжение шоу вышло более глубоким и интригующим, хотя и менее «сексуальным».

"Уход Реге-Жана Пейджа не умаляет удовольствие от «Бриджертонов». Во втором сезоне отсутствие секс-монтажа компенсируется более глубоким эмоциональным резонансом», — написала администрация страницы журнала Entertainment Weekly в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ).

«Во втором сезоне сериала «Бриджертоны» много чего хорошего и плохого, но это не настоящая адаптация (книги — ИА REGNUM) «Виконт, который меня любил». Во всяком случае, он вдохновлен ею, не более того», — отметили авторы портала Fangirlish.

«Обзор второго сезона сериала «Бриджертоны»: даже лучше, чем первый (без спойлеров)», — заявили критики из Nerds & Beyond.

Напомним, премьера второго сезона сериала «Бриджертоны» состоится 25 марта 2021 года на сайте Netflix. В основу проекта легла серия романов писательницы Джулии Куинн. Главные роли в первом сезоне исполнили Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор.

