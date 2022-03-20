Вашингтон, 21 марта, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Идею властей Польши о том, чтобы развернуть на Украине «миротворческую миссию» Североатлантического альянса (НАТО), будет затруднительно с точки зрения международного права реализовать, и ее должны принимать все страны — участницы НАТО. Это 20 марта признал в интервью телеканалу CNN посол Польши в США Марек Магеровский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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"Это предварительная концепция, которая представлена на рассмотрение. Это предложение должно быть рассмотрено союзниками по НАТО. Конечно, в рамках международного права это будет сложно, как вы, возможно, представляете», — сказал он.

При этом Магеровский отметил, что, как он считает, альянс должен максимально возможно быстро задействовать любые варианты по ситуации с Украиной «без вовлечения России в прямую военную конфронтацию».

Также посол Польши еще раз подчеркнул то, что названная идея Варшавы является предварительной и эту инициативу необязательно нужно воплощать в рамках НАТО, и добавил, что предстоящий 24 марта экстренный саммит альянса будет хорошей возможностью для обсуждения вариантов «сдерживания России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет отстаивать интересы Украины на предстоящих встречах «Группы семи» (G7) и НАТО.