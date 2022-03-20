Вашингтон, 21 марта, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники американской разведки отказались комментировать свои обвинения в адрес России в связи с историей с личной перепиской сына президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена. Об этом 20 марта сообщает издание New York Post.

Ben Stanfield Джо и Хантер Байдены

Изданию New York Post удалось подтвердить подлинность писем Хантера Байдена, в связи с чем журналисты связались с высокопоставленными экс-сотрудниками разведки США и попросили прокомментировать подписание ими в 2020 году письма с обвинениями в адрес России. В письме было сказано, что ноутбук Хантера Байдена и его переписка про электронной почте, ставшая достоянием общественности, является исключительно «российской дезинформацией» с целью оказать влияние на американских избирателей перед президентскими выборами.

Как отметила редактор New York Post Миранда Дивайн, большая часть экс-сотрудников американской разведки отказалась от всяческих комментариев, и ни один из них не извинился за «позорное письмо» 2020 года с обвинениями в подлоге в адрес России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась отвечать на вопрос о ноутбуке с компроматом на сына президента США, послав журналиста, задавшего вопрос, обратиться в министерство юстиции, а также к представителям Хантера Байдена.