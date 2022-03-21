Иерусалим, , 00:13 — REGNUM Депутат Кнессета (парламента — ред.) Израиля от партии «Ционут Дати» (религиозных сионистов) Симхи Ротман отреагировал 21 марта на выступление Зеленского перед членами израильского парламента на своей странице в соцсети Twitter.

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Как отметил депутат Кнессета, он не понимает украинский язык, однако в случае, если перевод речи Зеленского был точным, последний попросил народных избранников Израиля помочь также, «как украинцы помогали евреям во время нацистской оккупации».

«Сразу скажу, что нам придется решительно отвергнуть его просьбу — мы же не изверги, мы как раз хотим всем народам нести добро», — саркастически уточнил в своем сообщении Ротман.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны жертвами геноцида бандеровцев на Украине, когда последнюю оккупировали немецкие нацисты, наряду с русскими и поляками также являлись израильтяне.