Иерусалим, 21 марта, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Депутат кнессета (парламента — ред.) Израиля от партии «Ционут Дати» (религиозных сионистов) Симхи Ротман отреагировал 21 марта на выступление Зеленского перед членами израильского парламента на своей странице в соцсети Twitter.

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Как отметил депутат кнессета, он не понимает украинского языка, однако в случае, если перевод речи Зеленского был точным, последний попросил народных избранников Израиля помочь так же, «как украинцы помогали евреям во время нацистской оккупации».

«Сразу скажу, что нам придется решительно отвергнуть его просьбу — мы же не изверги, мы как раз хотим всем народам нести добро», — саркастически уточнил в своем сообщении Ротман.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны жертвами геноцида бандеровцев на Украине, когда последнюю оккупировали немецкие нацисты, наряду с русскими и поляками также являлись евреи.