Вашингтон, , 23:51 — REGNUM На портативной консоли Nintendo Switch вскоре может выйти игра, которая пока ещё является эксклюзивом PlayStation 4 и Playstation 5. Об этом 20 марта сообщает портал Comicbook.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Журналисты обратили внимание, что Тайваньская рейтинговая комиссия присвоила FIST: Forged in Shadow Torch возрастной рейтинг для Switch. Они напомнили геймерам, что студия TiGAMES ранее не объявляла о том, что эта игра выйдет на консоли Nintendo.

Напомним, релиз FIST: Forged in Shadow Torch на PS4 и PS5 состоялся 7 сентября 2021 года, на ПК (в сервисе Steam) игра вышла 3 октября 2021-го. Отметим, что её ПК-версия получила на известном рейтинговом сайте Metacritic 79 баллов (из 100) от критиков и 7.1 балла (от рядовых пользователей).

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