Лондон, 20 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Великобритания будет отстаивать интересы Украины на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Джонсон обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками», — сообщили в канцелярии премьер-министра.

Отмечается, что в ходе разговора Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским он подчеркнул важность продолжения давления на Россию.