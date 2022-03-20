Джонсон: Британия будет отстаивать интересы Украины на встречах G7 и НАТО
Лондон, 20 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Великобритания будет отстаивать интересы Украины на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Иван Шилов ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Джонсон обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками», — сообщили в канцелярии премьер-министра.
Отмечается, что в ходе разговора Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским он подчеркнул важность продолжения давления на Россию.