Москва, 20 марта, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Минобороны России обратилось к ООН, ОБСЕ и Красному кресту с приглашением к сопровождению гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя. Об этом 20 марта пишет РИА Новости, ссылаясь на слова начальника Национального центра управления обороной России генерала-полковника Михаила Мизинцева.

ИА REGNUM Красный Крест

«Для неукоснительного выполнения указанной задачи, кроме того, направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции, как называется, непосредственно на «земле», то есть в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн как российской, так и украинской сторон», — сказал Мизинцев.

Ранее Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты силой удерживают в стране около семи тысяч иностранных граждан.