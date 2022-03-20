Нейпьидо, 20 марта, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует 21 марта выступить с заявлением о том, что американская администрация считает «геноцидом» действия властей Мьянмы в отношении представителей народности рохинджа. Об этом 20 марта пишет агентство Reuters, ссылаясь на внутренний источник.

Мьянма

Сообщается, что Блинкен также назовёт действия властей Мьянмы «преступлением против человечности». Он объявит о том, что США выделит один миллион долларов для одного из учреждений ООН, которое занимается сбором доказательств случаев «геноцида» в Мьянме для возможного будущего судебного преследования.

Добавим, что власти Мьянмы всячески отрицают случаи «геноцида» в отношении рохинджа.