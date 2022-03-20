Москва, , 23:32 — REGNUM Россия гарантирует всем сложившим оружие в Мариуполе боевикам безопасный выход из города и сохранение жизни, заявил 20 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории», — сказал он на брифинге.

Мизинцев добавил, что если должностные лица Киева прикажут боевикам умереть как мученикам, «мы призываем всех тех, кому дорога и ценна своя собственная жизнь: вы можете это сделать самостоятельно и в составе отдельных групп».

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Военные Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России обеспечат боевикам безопасный выход, но только без оружия и боеприпасов, в любой район, который они назовут, заключил Мизинцев.