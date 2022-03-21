21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 08:51 — REGNUM Когда мир приблизился к разрушительной и смертоносной глобальной войне, самое время обратиться к пророчествам. Трудно искать ответы на главные вопросы в сухих словах сводок специальной военной операции России на Украине. Особенно если тема всемирного противостояния выходит далеко за её рамки.

Магические кристалы Дарья Драй © ИА REGNUM

Хочется узнать: когда же человеконенавистнический «тысячелетний» рейх «золотого миллиарда», прячущийся под улыбающейся личиной Империи лжи, сменит тысячелетний мир? Сейчас уже нет сомнений, что 9 мая 1945 года Победа над фашизмом стала не окончательной. Идеология спряталась и вместо открытого насаждения мимикрировала под социальные установки и механизмы. Но её последователи, уверовав в ослабление России, вновь стали показывать истинное лицо.

Наступление мира на Земле когда-то предрекла Вангелия Гуштерова из Болгарии, известная как предсказательница Ванга. Среди её знаменитых, но пока не сбывшихся пророчеств были слова, сказанные в январе 1988 года.

Ванга Пакко

«Мы являемся свидетелями судьбоносных событий. Два крупнейших руководителя мира пожали друг другу руки. Но пройдет ещё много времени, много воды утечёт, пока придёт Восьмой — он подпишет окончательный мир на планете», — цитирует слова Ванги информационный портал polit.ru.

Под крупнейшими руководителями, судя по всему, подразумевались генеральный секретарь СССР Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган. А вот кто такой Восьмой — большая загадка. Строились разные версии — от Большой восьмёрки до 2008 года. Но математический вариант, который, казалось бы, лежит на поверхности, почему-то не обсуждался. Что, если Ванга просто назвала порядковый номер одного из лидеров мира? А именно президента США.

Тогда, в 1988 году, СССР действительно заключил мир, поэтому руководителей этой стороны соглашения подсчитывать не имеет смысла. А вот партнёр по диалогу, США, как выяснилось, обманул, — просто пожал руку, но продолжил наступление. Холодная война перешла в другую, одностороннюю фазу противостояния, и этой же борьбой занимались все американские президенты после Рейгана. Вплоть до Восьмого.

Итак, считаем. Рональд Рейган — первый, Джордж Буш-старший — второй, Билл Клинтон — третий, Джордж Буш-младший — четвёртый, Барак Обама — пятый, Дональд Трамп — шестой, Джо Байден — седьмой. Следующий — тот самый Восьмой. Если версия верна, и Ванга имела в виду именно его, то новый американский президент может остановить войну с Россией и подписать настоящий мир. Напомним, что срок полномочий Байдена истекает 20 января 2025 года.

Верить в пророчества или нет, каждый решает сам. Но разве нет предпосылок, что именно так всё и будет?