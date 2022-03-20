Москва, 20 марта, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Россия 21 марта откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлениях. Об этом 20 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«РФ с 10:00 мск завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и, по согласованию с украинской стороной, в западном направлениях», — заявил он.

Мизинцев отметил, что в городе, по данным Вооруженных сил России, в заложниках осталось еще до 130 тыс. мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более 210 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района.