Вашингтон, 20 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Геймерам, купившим копию Elden Ring, посоветовали отключить игру от сети из-за того, что хакеры стали использовать её уязвимость, чтобы вносить изменения в файлы сохранений. Об этом 20 марта сообщает портал Eurogamer.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Пользователь форума Reddit Draiganedig описал в посте, что происходит, если злоумышленники, знающие об уязвимости, решают атаковать ПК геймера. Выяснилось, что они повреждают сохранения, из-за чего персонажи игроков входят в вечную «петлю смерти».

Аналогичная проблема присутствует в игре Dark Souls 3, серверы которой разработчики вынуждены были отключить ещё в январе 2022 года из-за обнаруженной проблемы. Издание отмечает, что пока студия From Software и Bandai Namco не прокомментировали происходящее, геймеры пытаются предупредить друг друга о существующей опасности в соцсетях.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что FromSoftware не удалось решить проблему уязвимости Elden Ring, аналогичную той, которая присутствует в Dark Souls III. Портал DSOGaming предположил, что всё, что пока сделали разработчики — это добавили в игру систему защиты от мошенничества Easy Anticheat.