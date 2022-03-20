Приштина, , 23:28 — REGNUM Председатель родительского комитета Приштины Йетон Деми 20 марта выступил с заявлением для косовского новостного агентства KosovaPress, согласно которому после пандемии число случаев насилия в школах возросло, что требует постоянной работы психологов.

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По его словам, в Косово нередки случаи ранения школьников холодным оружием, случаются и убийства. В настоящее время в республике отмечается недостаток школьных психологов в муниципалитетах. Так, в муниципалитете Косово Поле работают всего два школьных психолога.

При этом Деми подчеркнул, что нередки случаи, когда школьные психологи работают не на полную ставку или вовлекаются в административную работу, что снижает влияние психолога на учебный процесс.

Неделю назад в косовской школе убили 14-летнего юношу, еще ранее в Джяковице был ранен школьник. Нередко в школах изымают холодное оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Косово двух старшеклассниц за пытки одноклассницы.

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