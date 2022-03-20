Москва, , 23:16 — REGNUM Украинские националисты в тех кварталах Мариуполя, которые они ещё контролируют, убивают от 80 до 235 мирных граждан в сутки, сообщил 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют.

«Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают», — сказал он на брифинге.

Мизинцев подчеркнул, что переговоры боевиков с должностными лицами в Киеве, которые российские военные ежесуточно фиксируют в радиоперехватах, говорят об их крайней злости в адрес украинских властей из-за того, что их бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ: «стоять насмерть», а статус «мучеников Мариуполя» им уже присвоен.