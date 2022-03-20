Москва, 20 марта, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Власти Мариуполя в настоящее время имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, иначе военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое, что они заслужили за свои ужасные преступления. Об этом 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

(сс) Wanderer777 Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021

«Именно у вас сейчас есть право на исторический выбор — или вы со своим народом, или вы с бандитами, иначе военный трибунал, который вас ждет, это лишь немногое, что вы уже заслужили из-за подлого отношения к своим собственным гражданам, а также ужасных преступлений и провокаций уже устроенных вами», — сказал он на брифинге.

Мизинцев добавил, что спасенные жители Мариуполя, а это уже практически 60 тыс. человек, оказавшись в России в полной безопасности, «открыто рассказывают о творимых вами массовых бесчинствах и преступлениях».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев заявил, что Москва призывает Киев отменить указания засевшим в Мариуполе боевикам стать «мучениками».

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