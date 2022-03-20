Москва, 20 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В ходе проведения 492 гуманитарных акций Россия доставила в Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР) и различные области Украины почти 3800 тонн груза. Об этом 20 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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«В населенные пункты ЛНР и ДНР, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 492 гуманитарных акций доставлено 3799 тонн груза», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.