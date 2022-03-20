Москва, , 23:04 — REGNUM Украинские националисты принудительно удерживают на территории страны 6838 иностранных граждан. Об этом 20 марта пишет РИА Новости, ссылаясь на слова начальника Национального центра управления обороной России генерала-полковника Михаила Мизинцева.

Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в качестве «живого щита» более четырёх с половиной миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах. А также 6 838 иностранных граждан из 18-ти различных государств.

Он также отметил, что в морских портах Украины остаются заблокированными экипажи семидесяти судов из 15 иностранных государств. Причиной этому стала высокая минная опасность, созданная киевскими властями в своих внутренних водах.