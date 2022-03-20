Ростов-на-Дону, 20 марта, 2022, 22:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону огнеборцы ликвидируют крупный пожар в складских помещениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 20 марта.

Mchs.gov.ru Пожар

Об инцидент стало известно примерно в 21:40 мск. На улице Троллейбусной загорелись склады с бумагой, деревом и углем. Спустя полчаса пожар был локализован на площади 250 кв. метров.

К борьбе с огнём подключились 60 человек и 16 единиц техники.