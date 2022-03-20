Москва, , 22:52 — REGNUM Гуманитарные колонны с беженцами систематически обстреливает украинская сторона, пытающаяся обвинить в этом войска России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 20 марта заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гуманитарная колонна МЧС

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«С украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск, а также ДНР и ЛНР», — отметил Мизинцев.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта МЧС России доставило еще 250 тонн гумпомощи для Украины и Донбасса.