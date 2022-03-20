Москва, 20 марта, 2022, 22:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки России удалось эвакуировать из опасных районов Украины, а также ДНР и ЛНР более 16 тыс. человек. Об этом 20 марта пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что среди эвакуированных больше 2 тыс. детей. «За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 16 434 человека, из них 2 389 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 330 тысячи 686 человек, из которых 68 983 ребенка», — рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев также добавил, что украинская сторона продолжает препятствовать эвакуации мирных жителей и иностранных граждан на территорию РФ. ВС России же, в свою очередь, строго соблюдают «режим тишины» на всех без исключения гуманитарных маршрутах.