Москва, 20 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Москва призывает Киев отменить указания засевшим в Мариуполе боевикам стать «мучениками», заявил на брифинге 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Официальные власти Киева призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, «мучениками Мариуполя», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев заявил, что Вооружённые силы России готовы выпустить из Мариуполя украинских нацистов, гарантируя им жизнь, если они избавят горожан от участи «живого щита».

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