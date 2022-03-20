Москва, , 22:46 — REGNUM 21-летний российский фланговый атакующий защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов, проводящий вторую половину текущего сезона за «Ростов» на правах аренды, признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Ростов».

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Александр Сильянов получил от авторитетного портала WhoScored оценку 7,77. На счету защитника одна результативная передача, три успешные обводки, одно выигранное верховое единоборство и три удачных отбора. Точность передач Сильянова составила 65%.

В текущем сезоне Александр Сильянов принял участие в четырнадцати матчах за «Локомотив» и «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.