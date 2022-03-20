Минск, , 22:36 — REGNUM Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что речи о переходе республики на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Россией.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он также добавил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчеты осуществлялись в российских рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Селиверстова заявил, что Россия отсрочила погашение Белоруссией обязательств по российским государственным кредитам на пять-шесть лет.

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