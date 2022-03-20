Минск, 20 марта 2022, 22:36 — REGNUM Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что речи о переходе республики на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Россией.
Он также добавил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчеты осуществлялись в российских рублях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Селиверстова заявил, что Россия отсрочила погашение Белоруссией обязательств по российским государственным кредитам на пять-шесть лет.
Читайте также: Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам